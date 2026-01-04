Irene, hija de José Luis Gil, ha actualizado a los seguidores del actor cómo se encuentra el intérprete en su recuperación

En una fotografía publicada en Instagram, se puede ver al actor paseando por las calles de Madrid y disfrutando de las luces navideñas

José Luis Gil continúa inmerso en una recuperación larga y compleja tras el ictus isquémico que sufrió en noviembre de 2021, pero permanece estable, arropado por su familia y alejado del foco mediático.

Su hija Irene, que se ha convertido en la voz pública del actor, mantiene actualizados a los seguidores del intérprete con publicaciones como la que ha compartido en las últimas horas en la que se puede ver al actor paseando por Madrid en plenas fiestas navideñas y enviando un mensaje de fuerza, humor y esperanza de cara a 2026.

La última foto de José Luis Gil

Ese paseo, junto a su mensaje de "guardad un huequito para el Roscón que esto se acaba", transmite la idea de que, aunque la recuperación siga siendo larga, el actor continúa avanzando rodeado de los suyos y manteniendo vivo el vínculo con el público que tanto le quiere.

"Feliz 2026 a todos!!! Gracias por vuestros mensajes y buenos deseos. Fuerza, humor, ánimo e ilusión para afrontar lo que nos traiga este nuevo año. Esta foto es de hoy, paseando, viendo los últimos coletazos de las luces, y viendo cómo preparan Madrid para recibir a Sus Majestades los Reyes Magos, su día preferido de las Navidades. Guardad un huequito para el Roscón que esto se acaba", escribe la hija del actor en sus redes sociales.

La recuperación de José Luis Gil

Desde aquel infarto cerebral, que obligó al intérprete a pasar más de tres semanas ingresado en el Hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid, la vida del actor cambió por completo.

La familia decidió proteger su intimidad y centrarse en la rehabilitación, de modo que la imagen pública de Gil quedó reducida prácticamente a las fotos y textos que comparte su hija en redes, donde suele insistir en la importancia de la paciencia y el cariño en procesos tan largos.

En septiembre de 2025, la hija del actor, Irene, explicaba con más detalle en qué punto se encontraba su padre. Relató que los médicos fueron "demoledores" al principio y advirtieron de secuelas muy graves, pero también cómo, en apenas 24 horas, la familia pasó de prepararse para lo peor a ver cómo el actor era trasladado a planta gracias a una evolución que sorprendió incluso a los profesionales.

Esta vez, lejos de dar datos médicos concretos, Irene ha utilizado de nuevo su perfil de Instagram como una actualización en positivo: una imagen de José Luis Gil abrigado, en la calle, integrado en la rutina familiar y disfrutando, a su manera, de las últimas horas de las fiestas.