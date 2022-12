Jorge Javier hizo testamento cuando sufrió un ictus: la desorbitada cantidad que le dejaba a su exnovio

El presentador decidió que "P." se merecía no solo que le mencionase en su testamento, si no recibir una parte importante del mismo. El presentador grabó con su teléfono lo que sería para su exnovio en caso de que el falleciera: un piso que Jorge posee en Madrid y además la nada desdeñable cantidad de dos millones de euros en efectivo .

Entre risas, Jorge Javier ha recordado que después de grabar el testamento pensó: "Tengo que cambiar este testamento, a ver si no me voy a morir y mi ex me va a matar para heredar".