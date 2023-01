Cristina Porta responde ante las acusaciones de Lydia Lozano: "Es ridículo que me acuse de algo que no he hecho"

Ante esto, Cristina Porta no ha dudado en responder a su compañera: "Ha habido un problema, alguien puso muchos votos para mí, pero no tengo ni idea de eso. Si realmente me acusa esperaré a que aporte una prueba". La colaboradora asegura que no necesita esto: "Es ridículo que me acuse de algo que no he hecho, no tiene sentido".