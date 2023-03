Máximo Huerta cuenta cómo conoció a su pareja: "No fue un flechazo"

Precisamente en Buñol es donde hizo sus primeros pinitos en la radio y en ese pueblo es donde ahora vive para cuidar a su madre : "Ahora mismo estoy pasando un momento difícil cuidando de mi madre, pero a la vez doy las gracias por poder hacerlo , me arrepentiría toda la vida si no estuviera ahora con ella".

Para Máximo Huerta el amor ha llegado en el momento en el que debía llegar: "El amor no se busca, el amor es como cuando vas a hacer la compra, tienes que ir ya comido porque si no acabas comprando cualquier guarrería que no necesitas".