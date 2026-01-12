Patricia Fernández 12 ENE 2026 - 03:05h.

Anita Williams sigue acordándose de su historia con Montoya en 'GH DÚO', la que ha compartido una sincera conversación sobre esto con Carlos Lozano, la que ha terminado provocando una tenso enfrentamiento entre Carmen Alcayde y Candela, la amiga de la concursante, en el plató.

La confesión de Anita sobre sus sentimientos por Montoya

"Se lo conté todo, pero el número que más da, yo sé que fueron dos veces. Tengo hasta las conversaciones", explicaba Anita a Carlos sobre lo que pasó con Manuel y asegura que fue sincera con Montoya.

Anita confesaba que sigue queriendo a Montoya: "Es la única persona con la que me moría a su lado". Aunque dejaba claro que no tienen nada ahora: "Le felicité el año y solo me dijo: 'Ok, igualmente". A lo que reaccionaba Carlos Lozano: "Es una pena que dos personas que se aman no estén juntas".

Tensión entre Candela, amiga de Anita y Carmen Alcayde en plató

Tras ver estas imágenes, Ion Aramendi preguntaba a Candela, amiga de Anita, por esto. "Se quieren mucho, pero es una inestabilidad constante. Es una de cal y veinte de arena. Ellos han estado quedando, ¿quieres o no quieres? Si quieres vas a por todas, pero si no quieres no me estés mareando", entonaba ella.

Carmen Alcayde, amiga de Montoya y que aseguraba "saber de primera mano lo que piensa él" sobre esto, recriminaba estas palabras a Candela: "Le entiendo perfectamente, no puedes querer a una persona y decir que era tóxico, le miente... él no confía en ella, ella le miente cantidad. Él no buscó a Gabriella cuando salió de la isla y ella si buscó a Manuel. Él no puede más".