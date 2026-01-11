Antía Troncoso 11 ENE 2026 - 20:43h.

Estela Grande se sincera sobre el síndrome que sufre en la recta final de su embarazo gemelar: "No lo quería contar"

Estela Grande reaparece en sus redes sociales tras su último ingreso y comparte con sus seguidores la complicación que le han diagnosticado en la recta final de su embarazo gemelar. Hace un par de días, la exconcursante de 'GH VIP' comunicaba que había vuelto a ser ingresada tras recibir malas noticias en su última revisión ginecológica. Hoy, la modelo, ya de alta y en su casa, explica qué le ha pasado y cómo se encuentra.

La pareja del futbolista Juan Iglesias está teniendo unas semanas complicadas, ya que ha tenido que quedarse ingresada en varias ocasiones por riesgo a sufrir un embarazo prematuro. Esta última vez, la influencer explicaba que el motivo por el que ha tenido que quedarse en el hospital era otro, aunque, no contaba más detalles al respecto. Tras unos días desaparecida, Estela Grande volvía a sus redes y aclaraba todo lo que le ha sucedido:

"Solo quería deciros que estamos en casita. Mis bebés siguen en el horno. Están siendo semanas que son una montaña rusa, pero dentro de todo está saliendo bien. Hay que aguantar un pelín más", afirmaba Estela Grande antes de explicar más a fondo el motivo de este último ingreso. Además, la influencer agradecía a sus seguidores por la preocupación: "Gracias infinitas por preguntarme y estar tan pendientes"

Estela cuenta su diagnóstico tras su último ingreso

A través de sus historias de Instagram, la modelo e influencer relataba lo que le había ocurrido: "Fui a una revisión con mi gine, yo tengo revisiones cada poquitos días, y me vieron con la tensión muy alta. Así que directa a urgencias para hacer analíticas y descartar alguna complicación. Seguí con la tensión alta toda la tarde, y me confirmaron que tengo preeclampsia".

Tal y como explicaba Estela Grande, la preeclampsia se trata de una complicación en el embarazo que, sobre todo, se produce en la etapa final. "Se desencadena en la placenta y afecta a mis órganos vitales y al crecimiento de los bebés", detallaba la influencer, que además añadía: "Me dejaron ingresada para controlar la tensión y para ver niveles de la preeclampsia, ya que su única solución es terminar el embarazo, pero como siguen siendo pequeñitos querían evitarlo".

Tras dar a conocer este diagnóstico, Estela compartía su estado actual: "Ahora vamos día a día controlando la tensión y viendo que la complicación no avance demasiado rápido para poder aguantarlos dentro más días", aseguraba. Asimismo, la exconcursante de 'GH VIP' contaba el tratamiento que está siguiendo para evitar mayores riesgos:

"Tengo un tratamiento en casa de pastillas para la tensión, controlar cada ratito la tensión y estar pendiente de los síntomas: dolor de cabeza intenso, visión borrosa, destellos, dolor de estómago agudo", explicaba. Asimismo, Estela Grande comentaba que hasta ahora había tenido un embarazo de ensueño, pero que desde que tuvo la amenaza de parto prematuro las cosas se han torcido.

Finalmente, la modelo comentaba la decisión que han tomado los médicos tras conocer la complicación que padece: "Ahora la preeclampsia cambia toda la situación, porque si avanza muy rápido, es mejor que los bebés estén fuera. Ya hemos adelantado la fecha de la cesárea, así que esperemos llegar a ella".