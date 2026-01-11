Logo de telecincotelecinco
Sandra Barrios, concursante oficial de 'GH DÚO': "Estoy muy nerviosa"

Sandra Barrios, concursante de 'GH DÚO'.. Telecinco.es
En la primera noche de ‘GH DÚO: Cuentas pendientes’ con Ion Aramendi, se descubría una noticia bomba: ¡el nombre de la participante de ‘La isla de las tentaciones 9’ que ya es concursante oficial de la edición.

Después de descubrirse varias pistas de este concursante que descartaba a algunos de los participantes de esta última edición de ‘La isla de las tentaciones 9’, Sandra Barrios entraba al plató de ‘GH DÚO’ para confirmar que es concursante oficial.

"Estoy muy nerviosa", aseguraba Sandra a Ion Aramendi, la que llega con muchas ganas a entrar a la casa de Tres Cantos: "Tengo mucha ilusión y quiero darle una oportunidad a todo el mundo, por ahora".

"Yo no confío en nadie, pero todo pasa por algo", dejaba claro ella, pero no cierra la puerta a nada de lo que pueda pasar: "Mi amor no se sabe cómo está, por ahora". Y es que falta por ver lo que ocurrió en el reencuentro cuatro meses después de 'La isla de las tentaciones 9'. Y reaccionaba en el plató a lo que se vivirá en este momento de su edición, que se emite mañana en Telecinco.

Ion Aramendi le recordaba algo: "En 'GH DÚO' no entras solo, puedes entrar con una o dos personas. Puede ser pareja o puede ser trío". Y ella se sinceraba: "A mí con ninguna, me gustaría entrar sola". Como confesaba si le gustaría que esta persona sea Juanpi o no.

Después de conocerse que ya es concursante oficial de 'GH DÚO', ella ya se ha ido a hacer las maletas y entrará el próximo jueves durante la gala de 'GH DÚO': ¡No te lo puedes perder!

