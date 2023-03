Junquera no ve bien que Aguasantas ahora sea colaboradora de televisión: “Estuvo en la vida de Manuel hace diez años y lo que estuvo fue un año. Sinceramente, no creo ni que lo conozca”. Cree que ha pasado mucho tiempo y que no puede opinar mucho del Manuel de hace diez años.

Aguasantas responde: “Para empezar, las dos conocimos a Manuel a la vez. Yo fui su novia un tiempo. A día de hoy, ya no lo considero mi ex, así que, por una parte lleva, razón. Pero, por otra… ¿cómo que no lo conozco? No entiendo que hable de mi”, se queja la ex de Manuel.