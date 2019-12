Adara estalla contra Antonio David: “Si hablas de mi hijo, empiezo yo a hablar de los tuyos”

Antonio David le ha comentado a Adara que le sorprendió que, al entrar Hugo, no preguntara por su hijo. A ella no le ha sentado nada bien y le ha parado los pies: “A saber cuántas revistas has hecho tú hablando de la madre de tus hijos”. Antonio David piensa que ha utilizado a Gianmarco para hacerse con el maletín y que terminará volviendo con Hugo. Pero Adara ha sido clara y le ha advertido: “Si hablas de mi hijo, empiezo yo a hablar de los tuyos”. La ganadora de 'GH VIP 7' ha sido contundente: “Eres todo falsedad y mentira”.