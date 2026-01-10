Antía Troncoso 10 ENE 2026 - 13:30h.

El padre del exconcursante de 'Supervivientes' se atrincheró en su vivienda tras los hechos y fue detenido al día siguiente por orden judicial

Una nueva polémica pone en el punto de mira Kiko Jiménez. El padre del exconcursante de 'Supervivientes' y colaborador de televisión ha sido detenido por un supuesto apuñalamiento en Linares, localidad donde reside. Los hechos sucedían el jueves 8 de enero en una armería en la que Fernando Martínez, el progenitor del influencer, protagonizó un altercado en el que presuntamente atacó a otro hombre con un arma blanca.

Tras el suceso, el padre de Kiko Jiménez se atrincheró en su domicilio y su detención no se produjo hasta el día siguiente, 9 de enero, alrededor de las 15:30 horas, después de que la policía consiguiera una orden judicial. Hasta el momento se desconoce el estado de la presunta víctima que se encuentra ingresado en el hospital.

Los acontecimientos sucedieron en la armería de Bustos, un establecimiento muy concurrido en la localidad jienense, donde varios testigos presenciaron la discusión, que terminó con una agresión. Este incidente, no sería la primera detención de Fernando Martínez. Y es que el padre del influencer ya habría estado implicado en otros altercados, entre los cuales se incluye una trifulca en la puerta de un pub que terminó con varias puñaladas.

Kiko Jiménez creció con un padre ausente

Por el momento, Kiko Jiménez, que se encontraba hasta hace un par de días disfrutando de unas idílicas vacaciones en Maldivas junto a su novia Sofía Suescun, no se ha pronunciado sobre lo sucedido con su padre. Lo cierto es que el influencer no mantiene una relación muy estrecha con su padre, quien lo abandonó cuando tenía apenas un año.

Han sido muy pocas las ocasiones en las que el colaborador de televisión ha hablado públicamente sobre su progenitor. Una de esas veces fue en el año 2019, durante participación en 'GH VIP'. En la famosa 'curva de la vida', Kiko Jiménez destapó el tremendo drama familiar que marcó su vida: su padre estuvo en prisión.

Kiko relataba en 'GH VIP' que había crecido sin figura paterna, puesto que su padre ha ido entrando y saliendo de la cárcel a lo largo de su vida. Es más, el novio de Sofía Suescun conoció a su progenitor a los 5 años entre barrotes: "Recuerdo verlo a través de un cristal y saber que esa persona que estaba al otro lado era mi padre. Mi madre me llevó porque consideró que él tenía derecho a conocerme", desveló.

Desde esa primera vez que lo vio, el influencer no ha tenido a penas trato con su padre e, incluso, renunció a su apellido paterno. Kiko Jiménez se ha mostrado siempre muy unido y agradecido con su madre, Carmina, por la que siente una especial devoción: “Lo único que hizo fue separarse de un hombre que le hacía daño. Es una jabata que ha luchado por sacar adelante a su hijo", aseguraba.