Surgen los primeros enfrentamientos en la casa de 'GH DÚO': Sonia y Cristina se enfrentan por la lavadora

Sonia Madoc y Cristina Piaget no se soportan. Menos de 48 horas después del gran estreno de la cuarta edición de 'GH DÚO', los concursantes tienen sus primeros enfrentamientos en la casa de Tres Cantos, dejando las primeras rivalidades y alianzas entre ellos. Esta mañana eran la cantante y la actriz quiénes protagonizaban una acalorada discusión por la lavadora.

El conflicto surgía a raíz de un albornoz. Y es que por la mañana Cristina Piaget ha tenido que usar el albornoz de su compañera Belén Ro, debido a que alguien le había cogido el suyo. Más tarde y después de que la colaboradora de realities le recriminase que hubiese usado algo que no le pertenecía, la actriz y top model ha continuado con su búsqueda.

En un momento dado, Cristina ha mirado en la lavandería y se ha llevado una sorpresa al ver que alguien ha puesto una lavadora casi vacía: "Oye, aquí no hay nada. La energía no se pude derrochar de esta manera. Aquí hay un par de bragas y esto está dando vueltas y gasta un montón. Podríamos haber puesto todo junto", decía en voz alta la actriz.

Sonia Madoc y Cristina Piaget se enfrentan por la lavadora

Sonia Madoc que estaba presente en la lavandería escuchando las críticas de su compañera, negaba que hubiese sido ella la que puso la lavadora con muy pocas prendas, pero salía en defensa de quién lo hubiese hecho debido a que ella también tiene en mente lavar su ropa por separado: "Respeta a la gente que lo haya hecho".

Las palabras de Sonia sentaban fatal a Cristina que inmediatamente le contestaba: "No estoy faltando el respeto. Estoy dando mi opinión. Respeta mi opinión. A mi me parece una salvajada ponerse un lavadora para poner dos bragas". Las concursantes se enzarzaban en una discusión sobre este tema y la actriz acusaba a la cantante de estar manipulando sus palabras: "No manipules porque no lo aceptó".

