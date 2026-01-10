Entrevista exclusiva a Rafael Amargo: "Si me veis muerto en una cuneta ya sabéis por lo que ha sido"
El bailaor ha denunciado en una entrevista exclusiva en '¡Vaya fama!' las presiones que está soportando tras haber sido puesto en libertad hace ya dos años
Rafael Amargo vuelve a convertirse en noticia. El bailaor, que pasó algo más de tres años y medio en prisión acusado de varios delitos, rompe su silencio y lo hace en '¡Vaya fama!' para denunciar que "se encuentra en peligro".
Rafael, que fue acusado por las autoridades de haber pertenecido a una red criminal y de traficar con drogas, y por lo que cumplió condena, explica en el programa del fin de semana que siente miedo y que teme por su integridad física:
"Si me ven muerto en una cuneta ya sabéis por lo que ha sido, yo no quiero acusar a nadie, pero no me están haciendo la vida nada fácil. He sido un artista que se gana la vida con su arte, ¿que he tenido una etapa oscura porque tenía mucho dinero? pues sí, pero no merezco que se me trate así".
Rafael Amargo ha asegurado en esta entrevista exclusiva en '¡Vaya fama!' que son muchos los programas de televisión que le tienen vetado porque siguen sin confiar en su inocencia:
"He llorado mucho y he llorado con mucha rabia, he sido víctima de un delito provocado. He estado cinco años en un sofá porque me han quitado el pasaporte. He sido víctima también de todo tipo de habladurías que eran falsas. Yo voy por la calle y todavía hay gente que se sorprende de que esté libre, porque en la televisión no ha interesado contar que he sido absuelto. Sigo cancelado y vetado en muchísimos sitios".