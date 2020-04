Primeras palabras de Adara tras su ataque de ansiedad en el ‘Deluxe’: “No estoy en mi mejor momento”

Adara se fue del plató de ‘Sábado Deluxe’ entre gritos con Kiko Matamoros. Él le acusó de haber “mercadeado” con Hugo con algo y ella, anticipándose, le advirtió: “¡No voy a entrar, chao, no, no, no! No entro ahí, mi hijo no”. Sufrió un ataque de ansiedad, tuvo que ser atendida por el servicio médico y, cuando regresó, lo hizo entre lágrimas.