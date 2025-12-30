Así ha sido el encuentro del tentador VIP con los chicos: Gerard y Darío se enfrentan en un tenso momento

Gerard Arias ha ido a por todas en la hoguera de los solteros de 'La isla de las tentaciones'. El manchego no ha dudado en lanzarle varios mensajes a los chicos. Varios de ellos venían de la mano directamente de su atuendo, ya que llevaba una corona y un collar de flores con los que quería transmitirles algo.

"Os preguntáis por qué llevo la corona. Soy el rey de los solteros", le dice como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia. Arias explica que les ha visto comportándose "como solteros" en vez de como novios". Luego, se dirigía a Enrique para darle su collar.

"Me han dicho que eres un florero", le aseguraba mientras se lo colocaba. Unos y otros estallaban como nunca. "Vuestras novias están casnadas de lo que tiene en casa, que son cuatro 'peleles'", le dice Gerard. Todos explotaban al escucharle, pero sobre todo era Darío quien no dudaba en lanzarle reproches.

Gerard califica a Enrique de "mentiroso compulsivo"

"Estás perdiendo a una reina de 11 años", le señalaba Gerard a la pareja de Almudena. "¿Tú qué sabes? No la conoces, no tiene ni idea", respondía el otro visiblemente enfadado.

Pero el manchego tenía una misión clara: lanzarle un claro mensaje a Enrique. "Estoy por Enrique, con el mentiroso compulsivo", aseguraba sin tapujos. El participante le reprochaba que él desconoce "los problemas" que ha tenido con su pareja. Y admitía que ha cometido un "error": "he mentido a Andrea".

Enrique le hacía varias preguntas en esta tensa hoguera. "¿Andrea ha hablado bien de mí?", le cuestionaba. Gerard afirmaba que sí se había acordado de él y que había hecho "comentarios positivos" sobre él. También respondía a la pregunta de si ha tenido "verdaderas intenciones" con su novia.

"Al principio sí, la veía una chica guapa e interesante pero se dieron una serie de circunstancias que me hicieron ver que no estábamos hechos los unos para los otros", comparte el tentador.