Juanpi amaga con irse tras los desgarradores gritos de Almudena en 'La isla de las tentaciones 9': "Me ha roto el corazón"

A Almudena Porras no dejan de acumulársele los disgustos y en la primera hoguera mixta de ‘La isla de las tentaciones 9’ ha tenido que ver unas nuevas imágenes de Darío Linero, su novio durante once años, que la han dejado completamente destrozada.

En ellas, puede verse como su pareja se deja llevar por la tensión y decide dar un paso más en su relación con Cristina. Un gesto que ha provocado que la andaluza estalle de nuevo y que hasta Juanpi empatice con ella.

Darío Linero da un paso más con la soltera Cristina

Mientras Juanpi, Claudia, Enrique y Almudena miraban con atención a la Tablet más famosa de la televisión, unas imágenes les han dejado a todos sin habla, ya que se podía ver como Darío decidía ir un paso más allá en la relación con la que lleva siendo su tentación desde el inicio del programa.

En la oscuridad de la noche, podía verse al malagueño protagonizar un acercamiento muy subido de tono con Cristina, la mujer con la que ha tenido una relación de altibajos en Villa Montaña. Unas imágenes que han hecho estallar a Almudena de nuevo.

Almudena, completamente rota con las imágenes de Darío

La que hace unos días se enfrentaba a uno de los ‘espejos’ más demoledores de toda la historia de ‘La isla de las tentaciones 9’ ha tenido que ver unas nuevas imágenes que han vuelto a provocar sus lágrimas. Completamente rota, ha tenido que hacer de nuevo frente a la verdad de su relación.

Llorando como si no hubiera un mañana, Almudena Porras no ha podido contener su enfado y ha empezado a dedicarle calificativos al que ha sido su novio durante más de una década: “Esto yo no me lo merecía (…) Estoy muy mal, muy dolida, esto no puede dolerme más”, han sido algunas de las frases que ha dicho.

Ante una Sandra Barneda perpleja, Almudena Porras ha intentado desahogarse como ha podido y no ha dudado en destapar la verdadera cara de su novio: “Ahí tenéis al cachito de pan. Con todo lo que he dado por él (..) ¿Esto es una broma? Que salga Toñi Moreno de aquí, vamos”, apuntaba, ante de recalcar que estaba “en shock” y “destrozada”.

La petición de Juanpi a Almudena tras verla llorar

Cuando la presentadora de ‘La isla de las tentaciones 9’ ha pedido a Claudia y a Almudena que abandonen la hoguera, Juanpi ha tenido un bonito gesto con ella. Al verla completamente rota por ver las imágenes de Darío, le ha pedido si podía darle un abrazo, a lo que ella ha respondido: “¿Me estás vacilando?”.