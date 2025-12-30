En 2026 entrará en vigor el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con ayudas a la compra, alquiler o rehabilitación

Ayudas directas de hasta 12.500 euros para los madrileños que quieran mejorar la accesibilidad de sus viviendas

Compartir







Gobierno central y Comunidades Autónomas se han puesto en marcha la maquinaria para encontrar soluciones al problema de la vivienda en nuestro país. A partir de 2026 entrará en vigor el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que marcará un cambio de paradigma en las políticas públicas de acceso a la vivienda en España. El programa, dotado con más de 7.000 millones de euros, se desplegará en colaboración con las comunidades autónomas y ofrecerá un abanico de ayudas que abarcan desde el alquiler joven hasta la rehabilitación de viviendas en zonas rurales.

El objetivo principal de esta plan es incrementar en un 40 % el parque público de vivienda protegida, alcanzar 127.000 nuevas viviendas con protección oficial y consolidar un sistema público de acceso a la vivienda. Para lograrlo se aprueban ayudas para garantizar el acceso al alquiler y compra para jóvenes y colectivos vulnerables, fondos para la rehabilitación y la eficiencia energética de viviendas existentes y por otra parte, reforzar el parque público y vivienda protegida con carácter permanente.

PUEDE INTERESARTE Ya puedes pedir las ayudas al alquiler si tienes más de 65 años: requisitos

Ayudas a la vivienda 2026

En este sentido, las principales partidas de ayudas a la vivienda para 2026 son:

Ayudas al alquiler

Bono Alquiler Joven : se amplía hasta 300 euros mensuales para quienes alquilen una vivienda habitual y 200 euros para habitaciones, dirigido a menores de 35 años.

: se amplía hasta para quienes alquilen una vivienda habitual y para habitaciones, dirigido a menores de 35 años. Alquiler con opción a compra : nueva fórmula que permitirá a los jóvenes y familias acceder a una vivienda mediante un contrato de arrendamiento con posibilidad de adquisición futura.

: nueva fórmula que permitirá a los jóvenes y familias acceder a una vivienda mediante un contrato de arrendamiento con posibilidad de adquisición futura. Aval Joven para el alquiler : el Estado actuará como garante para facilitar contratos de arrendamiento a jóvenes sin historial crediticio sólido.

: el Estado actuará como garante para facilitar contratos de arrendamiento a jóvenes sin historial crediticio sólido. Ayudas específicas para colectivos vulnerables: personas mayores, víctimas de violencia de género y familias en riesgo de exclusión tendrán acceso a subvenciones adicionales.

Ayudas a la compra de vivienda

Compra en zonas rurales : subvenciones para quienes adquieran vivienda en municipios de menos de 5.000 habitantes, con el objetivo de frenar la despoblación.

: subvenciones para quienes adquieran vivienda en municipios de menos de 5.000 habitantes, con el objetivo de frenar la despoblación. Ayudas para vivienda protegida: se reforzará la oferta de VPO con carácter permanente, evitando que estas viviendas salgan al mercado libre.

PUEDE INTERESARTE Todas las ayudas para comprar o alquilar vivienda en 2025 que ofrecen el Gobierno y las comunidades autónomas

Rehabilitación y eficiencia energética

Subvenciones para reformar viviendas antiguas : ayudas destinadas a mejorar la accesibilidad, la eficiencia energética y la habitabilidad.

: ayudas destinadas a mejorar la accesibilidad, la eficiencia energética y la habitabilidad. Programas de regeneración urbana: se financiarán proyectos de rehabilitación integral en barrios con problemas de infraestructuras y servicios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las ayudas de las comunidades autónomas

La implementación del plan dependerá en gran medida de las comunidades autónomas, que deberán aportar el 40 % del presupuesto total (unos 2.800 millones de euros). Cada región adaptará las ayudas a sus necesidades específicas. Así, Cataluña prevé reforzar las ayudas al alquiler en Barcelona y su área metropolitana, donde los precios siguen tensionados. En Andalucía pondrá el foco en la rehabilitación de viviendas en cascos históricos y zonas rurales, y en Galicia y Castilla y León se priorizarán las ayudas a la compra en municipios en riesgo de despoblación.

En el caso de la Comunidad de Madrid sus responsables han puesto en marcha un Plan de Choque de Vivienda 2026-2027 con 15 nuevas medidas, que incluyen ayudas al alquiler, compra de primera vivienda, rehabilitación, vivienda social y programas específicos para jóvenes y familias vulnerables.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Acceso al alquiler

Plan Alquila reforzado : ampliación de incentivos para propietarios que ofrezcan alquiler asequible.

: ampliación de incentivos para propietarios que ofrezcan alquiler asequible. 1.000 pisos de alquiler asequible para jóvenes y familias, gestionados por la Agencia de Vivienda Social.

para jóvenes y familias, gestionados por la Agencia de Vivienda Social. Ayudas directas al alquiler para menores de 35 años y colectivos vulnerables.

para menores de 35 años y colectivos vulnerables. Avales públicos para facilitar contratos de arrendamiento a jóvenes sin historial crediticio.

Compra de vivienda

Programa Mi Primera Vivienda : se amplía hasta los 50 años para facilitar la compra del primer hogar.

: se amplía hasta los para facilitar la compra del primer hogar. Ayudas a la compra en zonas rurales para combatir la despoblación.

para combatir la despoblación. Subvenciones para vivienda protegida con carácter permanente, evitando que se liberen al mercado privado.

Vivienda social

Incremento del 42% en la inversión destinada a vivienda social en 2026 (116,6 millones de euros).

destinada a vivienda social en 2026 (116,6 millones de euros). Entrega de más de 700 viviendas sociales en Majadahonda, Móstoles, Villa del Prado y Madrid capital.

en Majadahonda, Móstoles, Villa del Prado y Madrid capital. Plan Territorial de Vivienda para localizar suelo disponible y anticipar desarrollos urbanísticos.

Rehabilitación y eficiencia energética

Ayudas a la rehabilitación de viviendas antiguas para mejorar accesibilidad y eficiencia energética.

para mejorar accesibilidad y eficiencia energética. Regeneración urbana en barrios con problemas de infraestructuras.

en barrios con problemas de infraestructuras. Subvenciones para instalación de energías renovables en edificios residenciales.

Medidas institucionales

Creación de la Dirección General de Ayudas y Acceso a la Vivienda , para agilizar trámites y mejorar la atención ciudadana.

, para agilizar trámites y mejorar la atención ciudadana. Nueva Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Suelo, que busca reducir plazos urbanísticos y facilitar la construcción de vivienda asequible.

Nueva empresa pública de vivienda Casa 47

La última iniciativa del Gobierno central para solucionar el problema de la vivienda es la creación de una nueva empresa estatal denominada Casa 47 cuyo principal objetivo es el de reducir los precios del alquiler en grandes ciudades a niveles cercanos a 700 € mensuales.

Para ello se ha propuesto desarrollar una Inversión de 13.000 millones de euros para consolidar un sistema público estable de rentas inmobiliares de forma que se garantice la función social de la vivienda, evitando la especulación y reforzando la cohesión territorial.

Su oferta de alquiler promete alquileres asequibles con precios que no superen el 30% de la renta media del territorio, la compra de vivienda pública para ampliar el parque estatal.

Los responsables de Casa 47 creen que en breve podrán ofrecer a los ciudadanos un parque inmediato de 40.000 viviendas. Una cifra a la que habrá que añadir la previsión de construir o comprar 55.000 nuevas casas en los próximos años.