Adara asegura que se ha "desenamorado" de Gianmarco: "Él me pidió que borrara las fotos con Hugo"

La fatídica noche de los mensajes

“Estábamos los dos en la cama hablando cuando me sonó el móvil. Él me lo quiso coger pero yo le dije que no porque era una conversación privada. No le di el teléfono y se cabreó muchísimo. Al final me lo cogió sin mi permiso y se encerró en el baño. Cuando salió estaba muy enfadado y yo le pedí disculpas e intenté arreglarlo. Yo no quería estar mal con él y al final terminamos acostándonos tres veces. Lo habíamos solucionado”, ha explicado en su entrevista con Jorge Javier Vázquez.