Ágatha Ruiz de la Prada habla sobre su relación con Luismi: cómo vivió la deslealtad y el motivo real de la ruptura

La diseñadora se sincera en ‘Sábado Deluxe’ y asegura que estaba muy enamorada de él pero que, en “tiempos de guerra” (se refiere a la situación de estado de alarma que vive España en estos momentos) no le apetece vivir en el rencor: “Se tienen que olvidar los malos rollos y perdonar , yo estoy intentando perdonar a todo el mundo, a él también”.

Ágatha hace balance y, a pesar de que haya terminado tan mal la cosa, asegura que su relación con ‘el chatarrero’ ha sido muy bonita y que firmaría por volverla a vivir. Jorge Javier Vázquez aprovecha para sincerarse y le confiesa que al principio no se creyó esa historia de amor.

Sobre las deslealtades de Luismi

Los colaboradores han querido ahondar en este asunto de las supuestas infidelidades de Luismi hacia nuestra invitada y ella ha reconocido que no le consta (y eso que ha investigado mucho, según insiste): “Que yo sepa, eso que pasó fue una tontería absurda. Rompimos porque luego me he ido enterando de otras cosas”. Eso sí, confiesa que estando juntos a él “le llamaban muchas mujeres”. Además, Ágatha se pronuncia sobre la “encerrona” que se le hizo a Luismi.