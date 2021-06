Alexia Rivas se derrumba al regresar al plató de 'Socialité': "Me fui por la puerta de atrás"

Alexia Rivas no cierra la puerta a volver a ‘Socialité’

“Di mucho en este programa. No me importaba hacer viajes, horas de más… He perdido hasta amigos por dar exclusivas al programa”, cuenta Alexia. Además, cuenta que disfrutó mucho pero la gran pregunta es… ¿volvería? “No lo sé, pasaron cosas que no fueron bonitas, la forma de marcharme de aquí. Si me volvieran a llamar no sé qué haría, por mí sí, aunque hubo muchos desencuentros”. Tras esto, ha confesado que no le cierra la puerta al programa.