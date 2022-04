Pese a su gran éxito, Beatriz ha reconocido que en aquellos momentos en los que su carrera estaba en lo más alto tuvo que acudir al psicólogo: "Cuando comencé a trabajar en Telecinco con el público infantil tuve un impacto brutal, me hice muy conocida, tuve que acudir a una psicóloga porque yo sentía que daba una imagen que no era la mía, sentía que no era yo cuando se hablaba de mí en televisión (...) Además, los niños son un público divino pero son demasiado entusiastas, ya se me puso esa etiqueta y yo no me había venido desde Gijón para eso, yo quería ser actriz, tuve que parar cuando estaba en lo más alto".