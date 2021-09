Por su parte, Gigi, hermana de Sandra, asegura que Pica no es la primera que lo ha contado y aclara que no existe ningún vídeo, “si acaso, alguna foto”. Belén rodríguez apunta que Sandra ha difundido el rumor, que no habrá mostrado vídeos ni fotos, pero que “lo ha ido contando”. Jorge Javier se pronuncia y asegura que a él no le han enseñado nada.