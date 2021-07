Además, Belén ha destapado lo que Rocío Flores le contó sobre la polémica agresión que le hizo a su madre: se lo negó todo. “Coincidí con Rocío Flores, tuve una conversación con ella. No es que me cuente otra historia, me dice que eso no ha sucedido. No me dice ‘ha pasado esto’, me dice que no, que no ha pasado”. Además, reflexiona sobre todas las barbaridades que Antonio David ha vertido sobre Rocío y Fidel: "Si es verdad lo que cuenta, ¿por qué no lo ha denunciado?".