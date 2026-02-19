Desde Buckingham se han visto obligados a pronunciarse sobre la situación del expríncipe tras sus vínculos con Epstein

La policía detiene al expríncipe Andrés, investigado por "mala conducta" en un cargo público tras sus vínculos con Jeffrey Epstein

Este 19 de febrero, coincidiendo con el día en que cumple 66 años, la policía británica ha detenido al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, en su residencia de Sandringham, bajo la sospecha de "mala conducta en un cargo público" relacionada con sus vínculos en el caso de Jeffrey Epstein.

Horas después de que la noticia se confirmara, desde Buckingham Palace han emitido las primeras declaraciones oficiales, que llegan de la mano del propio soberano británico.

"He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual se investigará este asunto de la manera apropiada y por las autoridades competentes", comienza el comunicado.

"En este sentido, como he dicho antes, cuentan con nuestro apoyo y cooperación plenos y sinceros. Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso", ha espetado el monarca.

Carlos III ha manifestado que, mientras este proceso continúa, "no sería correcto por mi parte hacer más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes", ha sentenciado.

El rey Carlos III ya había manifestado su "profunda preocupación" por las acusaciones que han emergido en las últimas semanas, reiterando que la familia real no está por encima de la ley y que la Casa Real estaba "dispuesta a apoyar plenamente" a las autoridades si lo requieren.

El expríncipe Andrés y Jeffrey Epstein

Desde hace años, la relación entre Andrés Mountbatten-Windsor y Epstein, el financiero estadounidense condenado por tráfico sexual de menores, ha copado el centro de las polémicas. Sobre todo después de salir a la luz fotos y documentos que mostraban al hijo de la difunta reina Isabel II en compañía del magnate y de su cómplice, Ghislaine Maxwell, incluso después de que este fuera declarado culpable en 2008.

En los últimos meses, con la publicación de millones de documentos y archivos desclasificados del Departamento de Justicia de EE. UU., se han revelado nuevos correos electrónicos y fotografías que no han pasado desapercibidos. Algunas de estas imágenes parecen mostrar al tío del príncipe Guillermo en situaciones comprometedoras con varias mujeres, y otros correos sugieren que intercambió mensajes con Epstein sobre encuentros con personas de sus círculos, también durante el periodo en que ocupaba un cargo público como representante comercial del Reino Unido en el extranjero.

Además, algunos correos antiguos han revelado que supuestamente habría compartido información considerada confidencial con el delincuente sexual, algo que ahora está en el centro de la investigación policial por posible mala conducta en el ejercicio de un cargo público.

Aunque los detalles de su detención aún no se han aclarado en su totalidad, lo que sí es seguro es que Andrés ya había sido apartado de la vida oficial mucho antes. En octubre de 2025, Carlos III le retiró sus títulos reales y honores, incluyendo su designación como príncipe, en un intento de proteger a la monarquía ante la presión mediática y las acusaciones públicas sobre su conducta.

Desde entonces, Andrés vivía en Windsor, evitando actos oficiales y manteniendo un perfil bajo. Pero a principios de este año el soberano británico también le obligó a abandonar su residencia y a mudarse de forma discreta a la propiedad Wood Farm, en Sandringham, donde este jueves ha sido arrestado.