Patricia Fernández 18 FEB 2026 - 21:23h.

Olatz y Albert Barranco se sentaban en 'Tentaciones Privé' para hablar de todo lo que ha ocurrido tras 'La isla de las tentaciones', donde salían a la luz los mensajes de él con Nieves, pero lo que no se esperaban es que iba a salir una información bomba: la posible infidelidad de Barranco a Olatz con Carlota, una chica que daba su testimonio, en exclusiva para nuestro programa.

Cuando Olatz se enteraba de que Barranco le podía haber sido desleal y él aseguraba al ver la foto de esta chica que "no la conocía de nada", ella solo pedía que esto no se pudiera demostrar porque si no se iba a enfadar mucho. Tras esto, al ver un vídeo junto a Carlota de él mismo, Barranco acababa reconociendo que sí sabía quien era, pero que no la había reconocido: "Parecen primas en la foto y el vídeo, es una chavala de un bolo que era amiga de una del bolo y estuvo sentada con nosotros en el sofá, yo no las conocía, creo que eran camareras de la discoteca".

Habla Carlota, la chica con la que Albert Barranco supuestamente fue infiel a Olatz

Mientras Olatz no podía contener el dolor que le provocaba cuando escuchaba las palabras de Carlota, que explicaba la noche que habrían pasado juntos en Miranda de Ebro: "Barranco tiene un bolo esa noche, le pregunté cuál era el final de la isla, me dijo que sale con Helena, pero que se lía en el avión con Olatz pero que no eran novios. Le pregunto donde se quedaba, me dijo que en un hotel al lado y le pregunté si quería que fuera un rato y me dijo que sí, pero que no podía salir de aquí".

Y relataba lo que asegura que pasó entre ellos cuando ya estaban juntos en el hotel tras salir de la discoteca con mucho cuidado para que no les pillasen: "Empezamos a hablar, la cosa se calienta y nos acostamos. Empezamos a hablar después y le pregunté si me iba a llamar y me dijo que cuando fuera a Madrid él me llamaba. Antes de irme me dijo: 'Borra la conversación de Instagram' y hazlo delante de mí, por favor". La que explicaba que se enteró después de que realmente él estaba con Olatz y que tenían una relación.

Albert Barranco explica todo sobre la supuesta infidelidad

Barranco tras escucharla dejaba claro que esto era mentira y que "no existía ninguna conversación", pero esto no servía a una Olatz que no podía evitar romperse: "Me ha mentido dos veces y me duele, pero no le creo. ¿Por qué salen cosas tuyas y mías nada? Mío no hay nada". La que tiene claro que si esto se demostrase rompería su relación con él: "Le quiero un montón, le veo como el padre de mis hijos, pero esto no lo quiero".

Mientras tanto, el extentador de 'La isla de las tentaciones 9' daba su versión sobre todo lo sucedido esa noche y se sinceraba con Olatz sobre lo que siente por ella.

Olatz reacciona a los mensajes de Albert Barranco y Nieves

Pero esto no era con lo único que Olatz se rompía, cuando Nieves le decía unas palabras no podía evitarlo: "Por tu parte veo mucho amor y por la de Barranco no veo tanto". "Me caen todas a mí siempre, soy demasiado buena", decía entre lágrimas.

Una Nieves con la que Olatz coincidía en plató y reaccionaba a los mensajes que Barranco tuvo con ella cuando se estaban conociendo, los que aseguraba que ya conocía y confesaba que no le hicieron ninguna gracia.