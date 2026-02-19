Carlo Costanzia ha emitido un comunicado tras las declaraciones de Diego Matamoros

Una pelea dentro de un coche en enero: así fue el encontronazo entre Carlo Costanzia y Laura Matamoros

La guerra familiar entre Carlo Costanzia y Alejandra Rubio con Diego y Laura Matamoros continúa dando mucho de lo que hablar. El último en pronunciarse ha sido el hijo Diego, que salió en defensa de su hermana afirmando que Carlo ''debería haber dormido en el calabozo''.

Estas declaraciones han avivado aún más la llama y Alejandra Rubio no se ha callado y ha salido en defensa de su pareja en 'Vamos a ver': ''Ahora mismo estoy en la balanza de o me llevo a todo el mundo por delante o voy a ser correcta. Todavía no sé lo que voy a decir, sobre la marcha, pero desde luego es que esto es una vergüenza. Sinceramente, yo cuando lo he visto me he quedado en shock.''

''Espero que Carlo tome las medidas que tenga que tomar. Lo siento en el alma porque sean familia, pero creo que un familiar no debe hacer esto y más cuando es falso. Carlo no se ha presentado a la puerta de Laura en ningún momento. No tenemos ni idea de dónde vive Laura, sabemos que vive cerca de nuestra casa, pero no tenemos ni idea de cuál es su casa. Nadie ha acorralado a nadie'', explica la hija de Terelu Campos.

Alejandra confirma que Carlo va a presentar una denuncia: ''Me perturba muchísimo el motivo de esto que está sucediendo, de verdad, porque no lo llego a entender porque no ha pasado absolutamente nada. Entonces no entiendo la actitud de Laura, no entiendo mucho menos la actitud de Diego, no entiendo nada y me perturba de verdad''.

Y carga contra los hermanos matamoros: ''Poner el teléfono de maltrato contra la violencia de género en un vídeo de Instagram es que de verdad me parece de ser como poco más que poco inteligente, o sea, de verdad, perdona, o sea, de ser una persona poco inteligente, o sea, que es lo que están demostrando, porque desde luego Diego Matamoros, tú es que eres una persona muy normal, que no ha tenido ningún problema en la vida. O sea, es que de verdad, ¿de qué vamos a hablar? Carlo tiene un hijo, de verdad, que tiene una familia, pero ¿cómo se os va tanto la pinza? O sea, ¿en qué momento de la vida se os va tanto la pinza?''.

Por otro lado, Alejandra expresa lo que quiere que suceda: ''Ojalá Laura y salga y rectifique todo esto. Ojalá Laura se siente en cualquier sitio a decir que esto es falso y a decir que todo lo que dice su hermano es falso y a rectificar sus palabras de que Carlo es una persona violenta''.

''Que se le deje de una persona violenta. Que es un carcelario que debería haber dormido en el calabozo, que tiene un hijo, o sea, no tenéis vergüenza, de verdad, o sea, no tenéis vergüenza. Y si queréis que lloremos, vamos a llorar todos, de verdad, porque yo también sé llorar y dar pena'', finaliza Alejandra.

Carlo Costanzia lanza un comunicado anunciando medidas legales

La pareja de Alejandra Rubio ha lanzado un comunicado a través de sus redes sociales en el que anuncia medidas legales contra Diego y Laura Matamoros.