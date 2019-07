Mal rollo en la fiesta de ‘SV’: Belén Ro asegura que Omar se enfadó porque Isabel Pantoja le robó el protagonismo

La fiesta de ‘Supervivientes’ no fue todo alegría y diversión. Belén Ro ha destapado en ‘Sábado Deluxe’ que Omar, el flamante ganador del concurso, se mosqueó con Isabel Pantoja: “Se enfadó muchísimo porque Isabel Pantoja fue la protagonista y no él”. Dice que se debe a que la tonadillera estuvo cantando y Omar no lo hizo.