La relación entre las hermanas Campos ha llegado a un punto trágico. Pese a que ambas aseguran en los platós de televisión que entre ellas no existe mala relación, lo cierto es que los zascas son constantes y los mensajes envenenados no paran de sucederse.

Esta tarde era Terelu la que reaccionaba a la pasividad de su hermana ante los ataques de Kiko Hernández. La hija mayor de María Teresa Campos no es capaz de comprender que su hermana no sacara la cara por ella: "Le agradezco a Kiko Matamoros que me defendiera, fue el único que lo hizo". Terelu ha confesado sentirse muy dolida por lo sucedido en 'Sálvame' el pasado miércoles y estar preocupada por la situación: "Quiero parar todo esto, creo que se me ha hecho mucho daño, voy a pedir consejo sobre si debo o no demandar a Kiko Hernández, si me lo aconsejan lo haré".

Esta noche, nada más comenzar 'Sábado deluxe', Carmen Borrego ha reaccionado a las palabras de su hermana en un particular tendedero junto a Jorge Javier Vázquez como nunca antes lo había hecho: "Estoy un poco harta de ser del clan Campos, de que se vea la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ellas (por Terelu y Alejandra Rubio) también hablan en los platós".

Ahora mismo es impensable que mi hermana y yo comamos juntas en casa de mi madre

Carmen Borrego ha reconocido que las cosas entre su hermana y ella, tal y como sospechábamos, no están del todo bien: "Creo que mi hermana no lo ha hecho bien con su hija, debería haber sido más dura con ella". Pese a que el conflicto con Alejandra ha sido el detonante de los problemas entre hermanas, Carmen ha reconocido que tienen asuntos pendientes pasados: "Terelu y yo nos tenemos que sentar a hablar de cosas pasadas, cosas que no hemos aclarado y que se han enquistado".

Carmen Borrego vuelve a sacar la cara por Kiko Hernández

Los colaboradores de 'Viva la vida' y Emma García han puesto esta tarde el foco en el silencio de Carmen Borrego cuando Kiko Hernández, delante de ella, atacaba duramente a su hermana en directo en el plató de 'Sálvame'. Carmen Borrego, además de explicar que su hermana jamás la ha defendido a ella cuando recibía ataques por parte de otros colaboradores, ha defendido a Kiko Hernández asegurando que ya le había pedido perdón a Terelu en varias ocasiones:

"No creo que mi hermana demande a Kiko Hernández, creo que lo pensará mejor (...) Espero que Terelu y Kiko se reconcilien, Kiko le ha pedido perdón a mi hermana, creo que la situación ha pillado a Terelu en un mal momento".