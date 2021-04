Carmen López, examante de Antonio David Flores: "Me quedé embarazada y tuve un aborto"

Carmen López ha recordado en ‘Sábado Deluxe’ el idilio que mantuvo con Antonio David Flores durante más de un año. Cuenta que, por aquel entonces, él no tenía pareja y que no le presentó en sociedad “porque no le interesaba”. Carmen nos confiesa que se quedó embarazada de él y eso fue el inicio del final de su relación.

“Yo tenía claro que él no seria e padre de mi hijo, porque no era una persona seria para mantener una relación. Le llame y le dije que me había quedado embarazada, me dijo que no me preocupara, que me iba a ayudar en todo momento”, relata la invitada.