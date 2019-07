Chelo se enfrenta a sus compañeros de 'Sálvame' para defender a Marta en su entrevista más tensa

Chelo García-Cortés se siente confundida tras volver de ‘Supervivientes’. Reconoce que no entiende las críticas que ha recibido por su participación en el reality y que ella no considera que su concurso “haya sido una mierda” ni “un fiasco” (como algunos de sus compañeros de ‘Sálvame’ han catalogado). Por eso Chelo no entiende tantas descalificaciones y no duda en responder a todos: “Estaba muy dolida con ‘Sálvame’ porque nadie daba ni un duro por mí en ‘Supervivientes”.