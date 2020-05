Cristina Soria analiza el lenguaje corporal de José Antonio Avilés: "No veo arrepentimiento en su mirada"

Cristina Soria ha visitado el plató de ‘ Sábado Deluxe ’ para analizar las imágenes de José Antonio Avilés en su regreso a España, en las que el colaborador ha adoptado una actitud combativa frente a las preguntas de los periodistas: "No veo arrepentimiento en su mirada".

El análisis de Cristina

La experta en comunicación no verbal ha observado con detalle la actitud corporal de Avilés y ha deducido haber visto “soberbia” en su comportamiento: “Aparentemente no ha cambiado nada”.

Cristina se ha centrado en los ojos del colaborador, ya que llevaba mascarilla, y ha opinado que su mirada era "retadora": “Los ojos es la parte que más comunica y veo que no hay arrepentimiento. No he visto una mirada ni ojos de arrepentimiento (...) Creo que se siente bien como una estrella a la que los periodistas siguen y le hacen preguntas”.