El comprometido audio de Alexia Rivas, al completo

“Yo estoy mucho más feliz alejada de este mundo, me parece todo supertóxico”, decía Alexia Rivas en los audios. “No sabes, de verdad, el daño que pueden llegar a hacer a una persona. Créeme que es lo peor que me ha pasado en mi vida, lo que he llorado y todo”.