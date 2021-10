María Patiño, muy agradecida con un gesto que José Corbacho tuvo con ella: "Creí que me moría"

La presentadora aprovechó la entrevista del humorista para darle las gracias por un episodio que tuvo lugar hace algunos años, cuando ella fue invitada al programa de Buenafuente: “Recuerdo cómo me echaste un capote y me tranquilizaste”, explicaba la colaboradora.

“Quiero darte las gracias porque te prometo que lo pasé muy mal. José Corbacho tuvo la capacidad de ser diplomático, creí que me moría”, confesaba la presentadora de ‘Socialité’. “Yo me vi en una situación en la que no me supe desenvolver y me sentí pequeñita”, añadió.