El bonito mensaje de Teresa Rivera a su sobrino Kiko

En la conexión, Teresa Rivera también ha querido mandar un mensaje a su sobrino desde el corazón, para dejarle claro que no está solo: “Que no sufra tanto, que tire pa’lante y que aquí estamos los Rivera para apoyarlo y quererlo, que le hemos querido siempre”.

Después del a intervención de su madre, Canales Rivera también ha querido pronunciarse: “Ella siempre me ha dicho que le llame, que hable con ellos, que me acerque, así que no me extraña nada lo que está diciendo”, decía sobre la actitud conciliadora de Teresa.