Un familiar de Gloria mostró a Kiko Jiménez fotos y pruebas de sus infidelidades

Cuando saltó la noticia de la ruptura entre Gloria Camila y Kiko Jiménez, un familiar de la hija de Rocía Jurado llamó al chico para concretar una cita: "Me llamó un familiar de Gloria para decirme que no me preocupara ni lo más mínimo". En esa reunión, el familiar le fue sincero y le confesó algunas infidelidades: "Me dijo que ella había sido desleal en muchas ocasiones y me cuenta con pelos y señales todas sus deslealtades, tanto de personas conocidas como desconocidas de su círculo de amigos".