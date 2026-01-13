Lo que ha pasado entre Sandra y Andrea después de ‘La isla de las tentaciones 9’: ¿siguen juntos?

La presentadora le pregunta qué ha pasado entre ella y el italiano

Tras la hoguera final, Sandra Barrios decidió no irse sola de 'La isla de las tentaciones 9' y conocer a Andrea fuera del programa, a lo que el italiano acepta. Cuando aterrizan en Madrid ambos pasan una noche juntos y, durante un tiempo, mantuvieron el contacto a diario: "Hablábamos todo el rato, todos los días", reconocía la gaditana.

Sandra Barneda ha preguntado a la participante qué ha ocurrido con Andrea tras salir con el italiano de 'La isla de las tentaciones 9' juntos: "Me dijo que faltaba mucho para vernos y vino desde Italia a Málaga, estuvimos unos días allí y, unos días después yo fui a Italia para verle", contaba Sandra. Su visita al país natal de Andrea fue muy bien, pero algo sucedió que hizo que todo cambiase: "Me presentó a su madre. Yo no presento a mi familia a cualquiera", continuaba la exnovia de Juanpi ante las preguntas de Sandra Barneda.

La razón de su ruptura

Sandra ha contado que cuando estuvo en casa de Andrea en Madrid se compró una taza para desayunar. Esto fue el detonante para que el italiano se agobiara: "¿Si yo quiero dejar una taza te asustas? Me dijo que estaba agobiado por la situación y que era muy difícil", explicaba ella. Que la gaditana comprara una taza para dejarla en la casa de Andrea causó que el italiano sintiera que la relación iba en serio y quisiera frenar y dejar de conocer a Sandra.

Tras ese parón que necesitó el italiano, Sandra se sintió utilizada: "Le daba más de lo que recibía. Como lo sentía con Juanpi no quería volver a decirlo", reconocía la de Cádiz. Tras este bache, Andrea le escribía de nuevo cada tres días y en el cumpleaños de Sandra le envía un ramo de flores a su casa desde Madrid con una tarjeta.

En ese momento, Sandra decide llamarle y agradecerle el detalle. Durante la llamada él le propuso verse, pero ella lo rechazó: "Si te agobiaste hace tres semanas, te vas a agobiar ahora. Si no encajo en tu vida para que voy a ir a tu casa tres días", explicaba Sandra. Más detalles y mensajes se han sucedido

La conversación entre Sandra y Andrea

El italiano le pidió tener una conversación con ella en la que se disculpó: "Me dijo que no quería pelearse conmigo. Me dijo que no fue sincero y que tenía cosas que contarme, pero yo no quiero sus explicaciones", reconocía Sandra muy seria.