Fani y Christofer confiesan que han vuelto y que su relación está mejor que nunca: "Estamos tonteando y el sexo es más guarro"

Fani y Christofer rompieron a finales del pasado mes de octubre y, durante unos meses, han estado separados . Aunque los dos han asegurado que no han estado con otras personas durante este tiempo, lo cierto es que sí que han conocido a terceras personas con las que "han tonteado" pero no han llegado a mayores.

Sin embargo, la distancia ha provocado que se echen de menos y que vuelvan a sentir la emoción del principio , el cosquilleo de una pareja que comienza a conocerse: "Estamos tonteando, nos mandamos mensajes y nos vemos algunos días (…) Cuando voy a casa a ver al niño me dice que me quede a cenar y después de la cena nos tomamos el postre y está muy rico , la verdad".

Tía Maite entra en directo y mete caña a Christofer

La familia de Fani, y más concretamente las tías de Fani, siempre han estado muy presentes en la relación entre la pareja, algo que Christofer no lleva del todo bien. El chileno cree que la tía Maite se mete demasiado en su relación y que no siempre habla bien de él.

Maite ha decidido entrar por teléfono en el programa y dejar claro que ella no opina mal del novio de su sobrina, pero que sin embargo sí que cree que debería ponerse las pilas como pareja: "Son totalmente distintos y como pareja no les veo, puede que llegue un momento en el que lleguen a un entendimiento guay, pero en este momento no".