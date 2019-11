Hugo Sierra rompe su silencio: “Puede que cuando Adara me mire a los ojos se arrepienta”

Hugo Martín Sierra ha acudido a ‘Sábado Deluxe’ para dar su versión sobre todo que está ocurriendo en su relación con Adara . Los sentimientos que la concursante de ‘GH VIP’ ha tenido por su compañero Gianmarco han sido un duro golpe para el padre de su hijo. “Puede que cuando Adara me mire a los ojos se arrepienta . Es una posibilidad. El no verme creo que le ha podido jugar una mala pasada”, ha empezado diciendo Hugo.

El uruguayo ha dicho sentirse muy decepcionado con Adara por todo lo que ha visto y por las cosas que se han dicho sobre él: “A mí me gustaría tener el cara a cara para que me dijera y terminar este suplicio”.

Hugo ha coincidido en ‘Sábado Deluxe’ con Gianmarco, sobre el que dice no sentir nada: “Yo sé lo que soy yo, estoy muy confiado de lo que soy como persona, esta persona no me interesa nada. Solo me interesa lo que diga la madre de mi hijo”.