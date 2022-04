Jorge Javier Vázquez, muy decepcionado con Irene Rosales: "Tú no puedes decir que te has dormido viendo un programa de tus compañeros"

Irene Rosales confesaba en 'Sálvame' que no fue capaz de ver la primera gala de 'Supervivientes': "A las diez y media estaba en la cama"

Durante el último programa de 'Sálvame', Irene Rosales intervenía en directo para contestar a las preguntas de los colaboradores acerca de la participación de Anabel Pantoja en la nueva edición de 'Supervivientes'. La mujer de Kiko Rivera confesaba no haber visto la primera gala del reality y explicaba el motivo.

Según la excolaboradora de 'Viva la vida', el pasado jueves "estaba completamente agotada" y se fue a la cama a las diez y media de la noche: "Os soy sincera, no vi el programa porque me quedé dormida, estaba con la televisión de fondo y leyendo el libro de Tamara Gorro y me quedé dormida".

Estas palabras sorprendieron a los colaboradores, quienes no entienden que Irene muestre tan poco interés por el concurso de la prima de su marido: "Deberías haber apoyado a Anabel publicando algo en redes sociales, ni te has pronunciado". La modelo intentaba justificarse: "Lo he visto todo a la mañana siguiente, su salto desde el helicóptero, su participación en las pruebas...".

Jorge Javier Vázquez no ha desaprovechado la oportunidad de expresar en 'Viernes deluxe' la opinión que le merecen las declaraciones de Irene: "Eso no se hace, está muy feo, tú no puedes decir públicamente que te has dormido viendo un programa, aunque sea por respeto a los compañeros que lo realizan".