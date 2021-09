Arévalo visitó el ‘Deluxe’ la semana pasada e hizo unas polémicas declaraciones que incendiaron el plató: “ Un hombre de verdad es un hombre que no es gay ”. Jorge Javier Vázquez ha condenado esas palabras en su regreso al programa: “Hay discursos que no podemos aceptar”.

El presentador considera que Arévalo “no sabe el gran daño que puede estar haciendo a niños que están descubriendo su sexualidad y que bastante problemas tienen para aceptarse como para que encima un señor venga diciendo que no son hombres de verdad. O les está dando armas a esos padres que no soportan que su hijo sea gay”.

Por todo ello, Jorge Javier lanzó una propuesta: “Arévalo no puede volver a este plató si antes no va a una charla que le dé un colectivo LGTBI para que sepa el dolor que puede causar y que sepa lo que dice cuando dice esas barbaridades”. Y avisa: “Porque vayas a una charla no te vas a hacer maricón. Estas batallas solo se ganan con educación”.