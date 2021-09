Kiko Matamoros, del conflicto con Carlota Corredera: "Cuando ella ha sido presentadora he preferido no estar"

Ayer mismo Carlota Corredera le lanzaba un mensaje a Kiko Matamoros : "Yo no soy tu problema". La presentadora y los colaboradores de 'Sálvame' no entienden la actitud del colaborador durante las últimas semanas y achacan el comportamiento de Kiko a un intento de despido: "Parece que está buscando su despido y poder presentarse así como una víctima del feminismo má́s radical", explicaba Jorge Javier Vázquez en su última entrevista en 'Lecturas'.

"Quiero tener un debate con personas adultas, no con personas que puedan malinterpretar las cosas (...) Ayer oí a Carlota Corredera y tengo que decir que me impactó positivamente en algunas cosas y negativamente en otras, este es un tema en el que creo que no debe haber ni victimarios ni víctimas (...) Si tengo la oportunidad de hablar con ella lo haré , pero creo que el tema es lo suficientemente serio como para no teatralizarlo".

Kiko ha reconocido que en alguna ocasión ha notado que cuando era Carlota Corredera la presentadora de la tarde la dirección del programa decidía no contar con él: "A veces cuando yo me he enterado de que presentaba ella yo he decidido no venir".