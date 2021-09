Jorge Javier Vázquez asimila la muerte de Mila Ximénez: "Siento un vacío que no lo va a llenar nadie"

“Sentía la necesidad de hablar de Mila. Fue extraño porque, de un día para otro, dejar de hablar de ella (recuerda que en ‘Sálvame’ le hicieron un homenaje y ya no volvieron a hablar de ella ). Fue traumático para todos nosotros. No hablábamos de ella porque no queríamos enfrentarnos. Ahora siento la necesidad de hablar de ella, de acordarme de ella, no en plan qué horror, qué tristeza , recuerdo los momentos que he vivido con ella”, confiesa el presentador.

“Por primera vez en mi vida siento un vacío que no lo voy a llenar con nadie. Fue una relación de 20 años, de amor complicidad, y esa profundidad de relación es imposible que la tenga con nadie. Me enfrento a un vacío que no se va a llenar. No es que la eche de menos, es que eso es poco, es un vacío. No se llena con nadie, no va a aparecer una persona en mi vida como ella”, cuenta.