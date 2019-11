Jorge Javier Vázquez se 'cabrea' con Diego Matamoros cuando se entera de todo lo que ha ligado en Mediaset

Diego Matamoros se enfrentaba al ‘Polideluxe’ y, en la entrevista previa, coincidió con su padre, Kiko, con el que hace cuatro años que no se reunía en un plató. Además, Jorge Javier Vázquez avanzó que la lista de mujeres con las que habría estado Diego es muy amplia y muchas de ellas están relacionadas con Mediaset. Esta afirmación indignó (de broma) a Jorge Javier: “¿Cómo lo hacéis? Yo soy el que más horas hace y jamás he hecho nada. Nadie se me ha insinuado jamás”. Por eso, intentó que Diego le explicara sus trucos y él contestó: “Te gusta, le gustas…. Y en un determinado momento surge el amor”. Esta frase provocó las risas del presentador y de Kiko Matamoros. Jorge continuó con el tema: “Yo tengo un cabreo… ¡Llevo cerca de 20 años perdidos!”