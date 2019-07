La reacción de Matamoros cuando el doctor le contó el alcance de su enfermedad: "La vida hay que vivirla"

"Me estuvieron haciendo una resonancia durante una hora, sondado y con la bolsa . Además, al salir de la resonancia me dijeron que me querían ver el hígado y les dije que eso ya otro mes, tenía claustrofobia", explica el invitado.

Pasado dos días, citaron a Kiko a consulta y ahí fue cuando el médico le confesó la mala noticia: "Me cuenta que tenían los tumores localizados pero que no pueden saber el alcance de la lesión y que me tenían que intervenir cuanto antes, a la semana siguiente". Sin embargo, Matamoros hizo una cosa que sorprendió al mismo médico: "Le dije que no podía ser porque tenía programado un viaje a Colombia que me hacía muchísima ilusión".