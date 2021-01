El documento en sí es un procedimiento de una querella en la que a Isabel se le habrían imputado cuatro presuntos delitos. El problema estaría en que si se demuestra delante de un juez, Isabel podría volver a la cárcel. Pero, ¿de dónde viene todo? Recordamos las palabras de Paloma García Pelayo donde explicaba que en el año 2002, una de las sociedades de Isabel habría encargado una reforma pero no habría pagado.

Debería, en un principio, 92.000 euros y, al no pagar, la Pantoja es condenada . Pero esto es más complicado de lo que parece, pues hubo una cesión de deuda , tal y como consta en el documento. Hablamos con un abogado para que nos explique por qué se le imputan a Isabel estos cuatro delitos.

Una sospechosa transferencia , un movimiento extraño, la venta del chalet ‘Mi gitana’, un dinero recaudado para que Isabel saliera de prisión, empresas que no cobran la deuda, un embargo , dos sociedades en entredicho…

Luis Rollán envía un mensaje a Isabel Pantoja

En medio de esta vorágine mediática, Luis Rollán ha querido enviarle un mensaje a su amiga Isabel. Ha intentado ponerse en contacto con ella en varias ocasiones pero no ha obtenido respuesta alguna por su pate. Por eso, el colaborador ha decidido dar un paso al frente y dedicarle las siguientes palabras:

Irene Rosales aclara los polémicos audios de Isabel Pantoja

No es este el único azote que ha recibido la tonadillera, pues Irene Rosales ha decidido aclarar que su suegra le envió no dos sino tres audios el día del cumpleaños de su hija. La Pantoja filtró dos de los mensajes para intentar desmentir a su hijo Kiko y a su nuera, pero no mostró uno de esos audios, que era, según Irene, muy ofensivo. Así lo contó ella en 'Viva la vida'.