Isa Pantoja ha decidido plantar cara a su hermano Kiko Rivera en 'Sábado Deluxe' en vista de los continuos ataques que sufre por su parte y, en un momento dado de la entrevista, María Patiño toma la palabra para hablar de la actitud que está manteniendo el hijo de Isabel Pantoja en las últimas semanas y habla de una supuesta recaída en sus adicciones. Estas han sido sus palabras:

María Patiño no duda en poner en contexto al espectador al recordarle que fue el propio Kiko Rivera el que hizo público su problema con las adicciones en el pasado, que incluso llegó a comprometerse con Sofía Cristo en acudir a terapia (recordemos que esta enfermedad es de por vida y precisa de continua atención).

Dicho esto, la colaboradora de ‘Sábado Deluxe’ apunta que le llamó mucho la atención que Kiko se fuera a las cuatro de la madrugada de Cantora el día que se reencontró con su madre y no se quedara a dormir: “A mí me consta, sé, que necesita ayuda, sé que el domingo pasado pidió ayuda y no sé hasta qué punto lo va a tomar en serio o no”.

Por su parte, Isa Pantoja reconoce que le ha llegado cierta información al respecto por parte de alguien de confianza: “Estoy preocupada no por lo que cuente, sino por su salud, cómo está y cómo le puede afectar. No le va a afectar de la misma forma a si está bien o a como está ahora. No podemos decirle lo que tiene que hacer, si no va a donde tiene que ir, es porque él no quiere”.

De una forma u otra, Isa Pantoja da a entender que su hermano no se encuentra bien y le consta que sí ha pedido ayuda para tratar su enfermedad. “Pienso que, si tiene problemas, debería acudir a un profesional. No digo que los tenga, solo que la información que ha dado Patiño a mí también me la han dado”. Quiere dejar claro que a ella no le consta si su hermano ha recaído o no.

