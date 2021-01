Leticia Sabater reaparece en el 'Deluxe' tras la polémica fiesta de su casa y se enfrenta a los colaboradores

Tal y como pudimos saber, la fiesta duró algo más de 36 horas y con el tiempo salió a la luz que la cantante no tuvo nada que ver con el cotillón, ya que Leticia habría alquilado su hogar a unas personas con las que no tenía relación alguna y por lo que, según ella, cobró 300 euros , no 6.000 como se ha comentado.

Leticia ha explotado contra varios de los colaboradores porque asegura que durante estos días se han contado innumerables mentiras: “No es verdad que yo haya cobrado 6.000 euros, lo que han hecho conmigo no tiene nombre, me han destrozado la casa, he sido una víctima, no sabéis cómo he encontrado mi casa”.