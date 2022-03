Leticia Sabater reaparece tras su última operación estética y los colaboradores alucinan: "Tienes un poco torcida la boca"

Jorge Javier ha puesto el foco en un detalle que igual Leticia ha pasado por alto: "Te has operado tanto que ya no sé ni lo que te has hecho, tendrías que ponerte tres tetas para que se te notara el cambio". Bromas aparte, lo cierto es que la cantante, a sus 50 años, luce como una jovencita: "Es impresionante lo que me ha hecho este doctor, ahora estoy muy hinchada y no se aprecia bien, pero no tengo ni una sola arruga, la gente por la calle me para y me dice lo guapa que estoy".