Leticia Sabater: "He tenido sexo con hombres muy importantes de la Casa Real"

Leticia Sabater ha visitado 'Sábado Deluxe' para hablarnos de cómo está viviendo las navidades y de su nuevo tema navideño, 'Papa Noel, you're the only one'. Jorge Javier Vázquez tenía una duda que resolver y no ha podido evitar hacerle una pregunta a la cantante.

"Claro, porque no fue el primero de todos. Yo realmente perdí la virginidad por delante a los 23. De los 20 a los 22 solo por detrás. Me gustan las dos cosas igual. A mí el sexo me gusta, es importantísimo en las relaciones. Me parecía que la virginidad era más por delante que por detrás. Yo siempre he sido una tía muy transgresora. Ellos no se enteraban porque yo les decía que me gustaba más por detrás", ha detallado Sabater.