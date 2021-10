Leticia Sabater, a punto de morir: "Me atraganté practicando sexo oral"

Leticia Sabater ha pasado por enésima vez por el quirófano. La polifacética artista ha decidido someterse a dos nuevas operaciones y para ello no ha dudado en gastarse la friolera de 25.000 euros. Leticia ha vuelto a retocar sus pechos: "Me los he puesto en su sitio, me los han dejado como los de Jennifer López y Scarlett Johansson".