Belén Ro acusa a Lydia Lozano de haberse colado en el reservado de Isabel Pantoja y ella responde

Siguió explicando que, cuando acabó el picoteo, Isabel cantó para todos los asistentes y luego desapareció. En ese momento, Belén Ro interrumpió a su compañera para soltar una bomba: “Lydia se coló en el reservado de la Pantoja y estuvo tres horas con ella”. Lydia negó esta información. Asegura que se fue a fumar y que allí había un reservado, el de Isabel, y dos personas de seguridad, a los que les pidió: "¿Le pueden decir a la señora Isabel Pantoja que Lydia Lozano quiere fumar? No me colé, pedí fumar”. Dice que su intención era fumarse un pitillo y marcharse pero al final… “me quedé tres horas”.